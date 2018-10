“Mesera de Hooters me coqueteó. La rechacé. Yo, médico, tengo claras aspiraciones”, dice y enciende a la red

El usuario de Twitter Miguel A.S (@me_nunk), quien se identifica como médico ginecólogo originario de Xalapa, Veracruz, despertó una ola de críticas en redes sociales y fue acusado de clasista, luego de haber compartido que se negó darle su número de teléfono a una mesera de un restaurante de la cadena Hooters, debido a que tiene claras sus expectativas y aspiraciones.

“Hoy fuimos a Hooters y una mesera (Guapa) me estuvo coqueteando todo el tiempo y antes de irnos me pidió mi número de celular. Claro está, no se lo di y no por el hecho de ser mesera. Por el hecho de ser Médico y tener claras mis expectativas y aspiraciones a nivel personal”, publicó en su red social la tarde de ayer.

Tras la difusión de dicho tuit, los internautas comenzaron calificar de clasista al usuario y a criticar el hecho de que haya presumido que la mujer “guapa” le estuvo “coqueteando todo el tiempo”.

Asimismo, otras personas expresaron su descontento por la forma en que Miguel A.S se expresó de la empleada del restaurante, pues, según ellas, dejó ver que demeritaba la actividad que desempeñaba la mujer, sin saber si ella también estudia o cuáles son sus propios intereses.

No es por "no actuar como un hombre promedio", es por asumir que ella es poca cosa por su trabajo. ¿Sabe si trabaja medio tiempo mientras estudia? ¿Conoce sus intereses? Te sorprendería lo que la gente chingona hace para cumplir sus sueños. Al parecer la buena suerte fue de ella. — Danny Méndez (@dannymndz) October 9, 2018

Más gente manifestó en sus cuentas de Twitter que su experiencia también podía considerarse como un acto de discriminación, y que el lenguaje de su mensaje tampoco fue el más apropiado para relatar lo ocurrido.

La discusión en redes sociales se prolongó por horas, por lo que la palabra “Hooters” se posicionó como una tendencia. Por último, algunas de las personas que comentaron la publicación, trataron de explicar que el tema en cuestión no debe ser el grado de estudios, sino la educación de cada individuo.

