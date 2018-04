Memes tunden a “El Bronco” y al TEPJF tras fallo

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (ya no le llamen TRIFE, pofavo) decidiera con el voto de 4 de 7 magistrados ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) validar la candidatura del “Bronco”, usuarios de redes sociales también dictaron su veredicto: “Es México, güey, capta”, informó SDP.

El INE detectó que 58 por ciento de las firmas recabadas por el gobernador con licencia de Nuevo León fueron a-pó-cri-fas; 810 mil 995 firmas no fueron encontradas en la lista nominal; 158 mil 532 fueron simulaciones de firmas; 205 mil 721 de los apoyos presentados fueron fotocopias de firmas; y 23 mil 644 fueron documentos no válidos.

No obstante, los magistrados Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Indalfer Infante Gonzales y Mónica Aralí Soto Fregoso le dieron luz verde a las irregularidades argumentado que el INE no respetó la garantía de audiencia (aunque documentos prueban que sí lo hizo en ONCE ocasiones).

“El Bronco” celebró haciendo alusión a la fe católica, pero más de uno se llevó las manos a la cabeza porque con esta sentencia el Tribunal dispensó las irregularidades cometidas para acceder a una candidatura independiente a la Presidencia y estos magistrados serán los mismos que califiquen el resultado de la elección del próximo 1 de julio “haiga sido como haiga sido”.