Mellizos nacidos el ‘Día de Star Wars’ son nombrados Luke y Leia

Que la fuerza los acompañe… Una pareja de Utah se convirtió en padres de un niño y una niña en el día de Star Wars, el pasado 4 de mayo.

La fecha es celebrada por los fans de la franquicia cinematográfica debido a que en inglés, “May the fourth”, suena como la línea de la película “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”).