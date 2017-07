Medios denuncian ‘duopolio’ entre Google y Facebook

El grupo News Media Alliance, integrado por periódicos de la talla de The New York Times y The Wall Street Journal, han hecho una solicitud para negociar con las dos principales empresas de Internet en donde se difunden noticias y publicidad actualmente: Facebook y Google.

Los medios aseguran que se han vistos forzados a “jugar” bajo las normas de ambas plataformas de Internet, presentando y priorizando las noticias a su modo, al igual que la forma en que monetizan los anuncios.

Formado por alrededor de 2 mil grupos de medios, entre pequeños medios y organizaciones regionales de noticias, advierten que están “muy limitados en poder de negociación contra el duopolio formado de facto y que absorbe el siempre descendiente segmento de ingresos publicitarios”.

David Chavern, presidente de la asociación, escribió en The WSJ que las plataformas están distorsionando el “valor económico que se obtiene haciendo buen periodismo”, mientras consiguen más del 70% de los 73,000 millones de dólares que gastan anualmente en publicidad en la web.

“Esos dos gigantes digitales no emplean reporteros. No hurgan en los archivos públicos para descubrir corrupción, ni envían corresponsales a zonas de guerra ni cubren el juego de anoche”, escribió Chavern. “Ellos esperan que la económicamente exprimida industria de noticias haga por ellos ese costoso trabajo”.

Fuente: SDP Noticias