Me at the zoo, el primer VIDEO que se subió a YouTube… hace 13 años

El 23 de abril de 2005 se subió el primer video de la historia a YouTube. Dura apenas 18 segundos y se titula Me at the zoo (“Yo en el zoológico”). El que habla a cámara es Jawed Karim, uno de los creadores de la plataforma.

Probablemente en ese entonces, ese joven alemán de 26 años que había emigrado junto a su familia a Estados Unidos en 1992 no se imaginó que ese brevísimo clip marcaría un antes y un después en su vida. Y en la de internet.

Hoy se cumplen 13 años desde que se subió ese primer video que hoy acumula más de 48 millones de visualizaciones. Una curiosidad: ese video es el único que figura en el canal de YouTube de Karim. Nunca más volvió a subir ningún material a su cuenta. Y en realidad tampoco está muy presente en la web.

La idea de crear YouTube surgió de la mano de Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. Eran compañeros de trabajo en PayPal. Allí, Hurley y Karim trabajaban como ingenieros y Chen se desempeñaba como diseñador.Cuenta la leyenda que pensaron en crear un sitio para compartir videos con facilidad luego de que experimentaran dificultades para compartir clips que habían grabado durante una fiesta en San Francisco. Si bien esa es la historia oficial, luego surgieron otras versiones.

Karim, por su parte, dijo que esa fiesta nunca existió y que en realidad la idea fue suya. Sus socios dijeron que esa fiesta fue real y que en realidad Karim tenía otra idea: quería hacer un sitio de citas donde los usuarios pudieran subir videos.

Probablemente la verdad tenga algunos de todos esos condimentos juntos y alguno más que haya quedado en la intimidad de estos tres creadores. Lo cierto es que el 15 de febrero de 2005 se activó el sitio, el 23 de abril se subió ese primer video y YouTube estuvo abierto al público en noviembre de ese año. Lo que siguió fue un crecimiento meteórico que los tomó por sorpresa.

Los usuarios recibieron muy bien esta plataforma que les permitía crear sus producciones audiovisuales con facilidad. Comenzaron a usarla y a compartir los links a través de otros sitios populares en ese entonces, como MySpace.

EL CRECIMIENTO, EN NÚMEROS

Al poco tiempo, las empresas Time Warner y Sequoia Capital invirtieron en este proyecto. Para agosto de 2006, YouTube ya contaba con 7 mil millones de visualizaciones diarias y estaba entre los 20 sitios más visitados en los Estados Unidos.

En octubre de 2006, Google compró la compañía por mil 650 millones de dólares. En ese entonces la compañía tenía 67 empleados. La plataforma ya había dejado de ser un sueño de tres emprendedores para convertirse en un producto del gigante informático. Por ese entonces, la empresa había firmado acuerdos con Warner y Sony para la distribución de videos musicales.

En un comienzo el sitio tuvo que sortear oposiciones y dificultades legales: el tema de los derechos de autor fue uno de los grandes temas que generaron litigios, muchos de los cuales se resolvieron por medio de acuerdos y modificaciones en el funcionamiento de la plataforma.

Desde julio de 2016, YouTube pagó más de 2 mil millones de dólares a los titulares de derechos que decidieron monetizar sus reclamos desde el lanzamiento de Content ID (un sistema que tienen los autores para identificar y gestionar el contenido que se ve en la plataforma) en el año 2007.

En la actualidad, YouTube está disponible en 88 países y en 76 idiomas. Cuenta con más de mil millones de usuarios (casi un tercio de todas las personas conectadas a Internet) y cada día, estos usuarios miran mil millones de horas de videos. Más de la mitad de las vistas de YouTube provienen de dispositivos móviles.

LOS CREADORES EN LA ACTUALIDAD

Luego de la venta de YouTube, Jawed Karim fundó su propio emprendimiento, Youversity Ventures (Y Ventures) en 2008 e invirtió en varios proyectos exitosos, entre ellos, Airbnb. Fue miembro de Milo y Eventbrite.

Steve Chen continuó trabajando en YouTube hasta 2009. Luego fundó la incubadora AVOS Systems junto con Chad Hurley. Desde 2014 es asesor de Google Ventures

Chad Hurley se desempeñó como CEO de YouTube hasta su renuncia en 2010. Durante un tiempo se focalizó en AVOS Systems, y luego dejó el proyecto para apostar a la creación de MixBit, una plataforma de creación y difusión de videos.

Hurley no solo se dedicó la tecnología. En la actualidad es uno de los dueños del equipo de básquet Golden State Warriors y del equipo de fútbol Los Angeles Galaxy.

