McFeminismo: Critican el controvertido homenaje de McDonald’s en el Día de la Mujer

McDonald’s ha volteado de pies a cabeza su icónico logotipo “en celebración de las mujeres de todo el mundo”, según un comunicado de Wendy Lewis, directora de diversidad de la cadena de comida rápida. Por primera vez en su historia, la multinacional ha cambiado sus famosos arcos dorados en forma de “M” y los ha convertido en una “W”, lo cual aparentemente conduce a “woman” (“mujer”, en inglés) .

El símbolo invertido se puede ver en los canales de redes sociales de McDonald’s en Estados Unidos y afuera de un restaurante de la franquicia en la ciudad de Lynwood, en California.

Today, we flip our Golden Arches to celebrate the women who have chosen McDonald’s to be a part of their story, like the Williams family. In the U.S. we’re proud to share that 6 out of 10 restaurant managers are women. https://t.co/6z88OhjXpO pic.twitter.com/hXfOi3wWQf

— McDonald’s (@McDonalds) 8 de marzo de 2018