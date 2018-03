Los memes por por el Bronco y Ríos Piter

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó esta tarde que, de los tres aspirantes independientes presidenciales, sólo Margarita Zavala Gómez logró obtener el número de firmas requeridas para poder participar en las elecciones de 1 de julio. Y los memes, chistes y bromas no esperaron.

Las carcajadas de la red persiguieron a Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, y a Armando Ríos Piter. No estarán en la boleta, parece, pero sí en las imágenes que usuarios ahora comparten.

Rodríguez Calderón dio por un hecho, antes del anuncio oficial, que estaba fuera. Se quejó del Instituto Electoral.

“Con esta decisión, no soltarán al TIGRE, han despertado al MÉXICO BRONCO #INE -QUITATIVO”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ríos Piter culpó al INE de beneficiar al “clan Calderón”, es decir, a la otra independiente, Margarita Zavala, esposa del ex Presidente.

Aquí un meme por meme:

Ah, Bronco, Armando, ustedes no.

– ¿Y porqué no? –

No se admiten tantas firmas falsas.

– Pero dejaste entrar a Margarita Zavala –

Dice, “no se admiten tantas firmas falsas”, sólo se admiten unas cuantas. pic.twitter.com/25Gsr31dlY

— Los Simpson (@LosSimpsonMX) 17 de marzo de 2018