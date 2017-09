Los expertos en huracanes nunca han visto una imagen como esta

Por primera vez en la historia moderna, tres huracanes se encuentran alineados en el Atlántico de una manera peligrosa, según Eric Blake, experto del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), recoge el portal ‘Quartz‘.

Hay suficientes motivos para el temor en el Caribe. El NHC ya ha emitido alertas al respecto de estos tres huracanes: Irma (que actualmente se desplaza por aguas de Cuba), José (al este de las Antillas Menores) y Katia (al sudoeste del Golfo de México).

Mientras que Irma, una de las tormentas tropicales más potentes en los registros de observaciones en el Atlántico, azota con fuerza devastadora las islas del Caribe, otro fenómeno meteorológico similar sigue sus pasos, el huracán José. Al mismo tiempo, en el golfo de México gana fuerza Katia, que también alcanzó esa clasificación.

Se trata de la primera vez que tres huracanes surgidos en el Atlántico tienen el potencial de tocar tierra al mismo tiempo. La última vez que la región presenció tres huracanes simultáneos fue en 2010, con Igor, Julia y Karl todos alineados en la zona al mismo tiempo.

Sin embargo, Julia nunca llegó a tocar tierra, por lo que el NHC no emitió ninguna alerta en aquella ocasión.

3 hurricanes threatening land simultaneously in the W Atlantic Basin. Never seen anything like this in the modern record #Irma #Jose #Katia pic.twitter.com/fSHHKxxmzk

— Eric Blake 🌀 (@EricBlake12) 7 de septiembre de 2017