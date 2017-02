Los comentarios negativos de Trump ahora sirven para ayudar a los animales

La compañía de marketing T3, con sede en Austin, ha decido aprovechar los comentarios negativos del presidente estadounidense, Donald Trump, para ganar dinero y, de paso, ayudar a los animales en situación vulnerable.

Según informa la ‘CNN’, la compañía ha creado un robot llamado ‘Trump and Dump’ que analiza en tiempo real los tuits del mandatario estadounidense con el objetivo de identificar los comentarios negativos sobre una empresa que cotiza en bolsa. En este caso, el robot automáticamente vende las acciones a corto plazo de la empresa porque prevé que su precio caerá rápidamente.

Aunque el presidente de T3, Ben Gaddis, no ha querido confirmar cuánto dinero han ganado desde que han puesto en marcha esta idea, sí ha señalado que los resultados están siendo “excelentes” y que están donando los ingresos a la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, una asociación estadounidense contra el maltrato animal.

Así, tal y como explica Gaddis al citado medio, “cuando sale un tuit negativo y tiene un impacto negativo en las acciones de esa compañía, algo positivo sale de él”.

La compañía de marketing trabaja desarrollando estrategias sociales para empresas y, por tanto, está acostumbrada a desarrollar algoritmos que permitan identificar si un tuit está comentando algo positivo o negativo sobre una empresa. Por ello, para poner en marcha ‘Trump and Dump’ solo tuvieron que aplicar los conocimientos que ya tenían pero, esta vez, trasladarlo a los comentarios en Twitter del presidente estadounidense.

Fuente: RT