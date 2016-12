Los 10 peores regalos para tu suegra

UNA TAZA

Existen tazas hermosas, ocurrentes y muy útiles, pero si el regalo lo estás dando para una ocasión especial sería estupendo que inviertas un poco más. Un taza es algo que salvo contadas excepciones o que de plano sea el juego completo y no solo una, hace ver como que estabas contando los centavos y que te quedaste sin imaginación.

RECICLAR REGALOS O REGALAR MUESTRAS

Quizá tengas la suerte de que tu suegra no se dé cuenta, pero la verdad es que te vas a ver super mal si lo haces. Sé que la economía está difícil y que no siempre podemos gastar, pero muchas veces no se trata del dinero, sino de las ganas que uno le pone a algo, y regalar lo que te regalaron es una falta de respeto para quien te hizo el obsequio, y dar muestras ni te digo como suena!