“Lloraré hasta dormir”: Niña de 13 años víctima de bullying se quita la vida

“A la hora de mate, en clase, me han entrado unas ganas tremendas de llorar, se me caían las lágrimas pero nadie se dio cuenta, como siempre”, escribió Lucía, una niña española de 13 años, antes de quitarse la vida el pasado 10 de enero, reveló SDPnoticias.

La historia se dio a conocer apenas hace unos días, cuando la revista Interviú compartió un cómic que la pequeña creó, en el que cuenta el acoso escolar que sufría. De acuerdo con Luis Rendueles, subdirector de la publicación, se trata de un testamento gráfico.

“Es cómo ella se va acomplejando. No quiere comer, pesa 64 kilos, se siente mal, la siguen insultando y los acosadores son cada vez más grandes y ella es cada vez más chiquitita. En la última línea, esa niña se tira al vacío”.

La menor también dejó una nota de despedida para sus padres, que han decidido publicarla con el objetivo de disminuir el caso de suicidios en adolescentes. La policía inició una investigación para dar con los posibles acosadores de Lucía.

“Hoy ha sido un día de mierda, estoy mal. Sólo lloraré hasta dormirme. Al salir al recreo me he vuelto a quedar sola… Hay veces que sólo quisiera encerrarme en una bola y no salir nunca. Y díganselo a él, que me quería”, fueron sus últimas palabras.