Llega el año del cerdo… y Peppa Pig arrasa en China

Llega la ‘pig mania’. Con motivo del Año Nuevo Chino, el gigante asiático tiene una nueva obsesión. Como este año el calendario estará dominado por el cerdo, China ha sucumbido a los encantos de los personajes de Peppa Pig, la popular serie infantil sobre una pequeña familia de cerditos, informó Europa Press.

Centros comerciales, tiendas de comestibles y restaurantes chinos se han visto atiborrados de imágenes del popular dibujo animado creado por Mark Baker. Un hecho un tanto llamativo, ya que el año pasado, el Gobierno chino prohibió publicar su imagen en redes sociales por ser demasiado “gángster”.

Y eso no es todo. Ya está en marcha la película Peppa Pig Celebrates Chinese New Year (Peppa Pig celebra el Año Nuevo Chino) que, aprovechando el tirón del cochinillo, pretende ser todo un éxito en taquilla. Producida por Entertainment One y Alibaba Pictures, el filme de animación verá la luz el próximo 5 de febrero, primer día del año en el calendario chino.

Pero no todo gira en torno a Peppa. Las demandas de peluches de cerdos se han disparado en la plataforma comercial JD.com, competencia directa de Alibaba. Entre el 13 de diciembre y el 13 de enero, las ventas crecieron un 166% intermensual, según datos concedidos por la compañía a Variety. Es decir, que al finalizar el año el saldo de la imagen del cerdo crecerá un 305%.