Las primeras fotos del concurso Comedy Wildlife Photography Award

El concurso de fotografía Comedy Wildlife Photography Award premia cada año las imágenes de animales más divertidas, y este 2018 tampoco se queda atrás. Ya podemos ver las primeras instantáneas candidatas de una competición llena de fauna y flora, pero también de risas.

“Buscamos esa fotografía de la vida silvestre hilarante, nueva, dinámica y divertida”, afirman sus fundadores, Sullam y Joynson-Hicks, en la página oficial del evento. Además de ellos, la plantilla de jueces de esta edición también está integrada por Kate Humble (presentadora de programas de naturaleza en la BBC) o fotógrafos como Will Burrard-Lucas, experto en animales salvajes.

La fecha límite para el envío de instantáneas finaliza el próximo 30 de junio, pero no será hasta finales de año cuando podamos conocer los ganadores de las diferentes categorías: Sobre tierra, Bajo el océano y En el aire, entre otras. Eso sí, como aclaran los organizadores en las bases: “Como siempre, no se permiten imágenes de animales domésticos ni en zoológicos o cualquier otro entorno de cautividad”. Asimismo, el ganador no recibe un premio en metálico, sino la oportunidad de hacer un safari por la reserva natural Masái Mara de Kenia.

Todavía no esta cerrada la convocatoria, pero ya aparecen las primeras imágenes destacadas. Como la Comedy Wildlife Photograph remite a eldiario.es, entre ellas se encuentra la de una ardilla que demuestra su elasticidad como si fuera el mismísimo Jean-Claude Van Damme. La diferencia es que esta no mantiene el equilibrio entre camiones, sino entre dos flores.

En las siguientes, un oso polar mira a cámara mientras yace tumbado, convirtiendo la nieve en su sofá particular. También vemos a un conejo que se tapa con sus patas la cara evitando ser fotografiado o tratando de disimular la vergüenza. Menos tierna es la bronca entre dos ardillas con “grito” incluido de la mayor a la pequeña. Asimismo, aparece un zorro polar que, probablemente, harto de la sesión fotográfica, ha optado por robar la cámara a su operador. Y una segunda ardilla, una que ha decidido convertir un tallo en su nueva diadema.

En otras capturas, tres pingüinos se enfrentan a una foca marina y un lémur tapa la boca sorprendido. Pero no son los únicos, hay osos bailarines, un insecto que quiere llevarse una flor aunque ésta sea más grande que él y un tiburón que hasta sonríe a cámara. De momento, estos son algunos de los animales protagonistas de la simpática iniciativa.

Fuente: El Diario.es