Las crocs de tacón existen… ¡Y ya se agotaron!

¿Usas tus Crocs en todas partes, pero odias que no puedas usarlos en una reunión de la junta debido a, ya sabes, las normas sociales?

Bueno, estás de suerte. Crocs, quizás la marca de calzado más controvertida del mundo, ha lanzado una versión de tacón alto de sus icónicas sandalias. E inexplicablemente, han salido volando de los estantes.

Después del triunfo de Balenciaga con su modelo de maxi plataforma para la colección de verano de 2017, ahora propia marca apuesta por un diseño propio con tacón. Este nuevo modelo, bautizado como Cyprus V Hell, está disponible en negro, blanco, gris y verde. Eso sí, el éxito del lanzamiento ha sido tal que ya están agotados tanto en la web oficial como en Amazon.

Además del tacón (de casi 10 cm), una de las diferencias del modelo clásico es que en estas no tienen los míticos agüjeritos. Entre los comentarios de los que los han probado hay variedad de opiniones: a unos les parecen simplemente horribles y otros los defienden asegurando que es un calzado cómodo. El precio oscila entre 80 y 200 euros.

I like those Balenciagas, the ones that look like Crocs #CardiB #cardibmemes pic.twitter.com/TpnnqCgVDD

— Lindsay (@Linsmd_) July 13, 2018