Las 10 ‘apps’ que más datos consumen en tu celular

Algunas aplicaciones móviles siguen consumiendo datos incluso cuando el usuario no las está utilizando. Basta con tenerlas instaladas para que automáticamente se ejecuten nada más encender el dispositivo y continúen actuando en segundo plano con el fin de comprobar si hay novedades para ofrecer notificaciones o cualquier otra actualización. Para aquellos que pasan mucho tiempo en entornos donde no están conectados a redes wifi, resulta interesante conocer cuáles son estas apps, para decidir si merece la pena mantenerlas o cambiarlas por otras similares para no agotar antes de tiempo los megas mensuales contratados. Lo anterior lo publicó el diario El País.

Después de analizar los datos de más de tres millones de dispositivos Android de todo el mundo entre enero y marzo de 2017, Avast ha dado a conocer la clasificación de las aplicaciones móviles que más datos consumen en segundo plano. Esta es la lista de las diez más voraces, entre las que encontramos cuatro pertenecientes a Facebook y dos que son propiedad de Google.