Lanzan pavos vivos desde avionetas y las autoridades no pueden impedirlo

Según Excélsior, sin duda el episodio más infame de WKRP in Cincinnati se emitió el 30 de octubre de 1978, un episodio en el que el presentador ficticio Les Nessman iba entrando en pánico cada vez más, ya que estaban lanzando pavos vivos desde un helicóptero que sobrevolaba la ciudad. “¡Dios mío, son pavos! Johnny, ¿puedes captar esto?”, preguntó. “¡Oh, están cayendo justo frente a nuestros ojos! ¡Uno acaba de atravesar el parabrisas de un automóvil estacionado! ¡Oh, la humanidad!”

Fue uno de los mejores momentos de la historia de la comedia. “¡Los pavos están golpeando el suelo como sacos de cemento!”, es una frase memorable del episodio clásico, basado en un evento de la vida real mucho menos entretenido. Por más de 50 años, las personas de Yellville, Arkansas se reúnen para el Yellville Turkey Drop, una celebración anual que involucra pavos y una disposición enfermiza para observar cómo las aves son arrojadas desde una avioneta que circula sobre el pueblo.

El evento anual Turkey Drop ha generado un número creciente de críticas —el amante de los animales Tommy Lee, baterista de Motley Crüe, escribió hace poco una carta de protesta—, así como peticiones de activistas pro animales ante la FAA (Administración Federal de Aviación) para pedir si por favor podrían intervenir y evitar esta tradición. Desafortunadamente para los pavos, la FAA ha respondido así: “Lo sentimos, pero técnicamente no están haciendo nada contra las reglas”.

En una declaración para Arkansas Online, Lynn Lundsford, vocera de la FAA, dijo que el piloto siguió las regulaciones de la agencia y agregó que la FAA no podía investigar denuncias de crueldad contra animales. “Los investigadores determinaron que los vuelos no infringieron ninguna reglamentación, porque las aves fueron lanzadas lejos de las multitudes en el festival”, dijo Lundsford. “Las reglamentaciones de la FAA no se refieren específicamente a arrojar animales vivos desde los aviones, por lo que no tenemos autoridad para prohibir la práctica. Esto no significa que la aprobemos”.

La Cámara de Comercio de Yellville musitó su propia defensa de la práctica, afirmando que, aunque ellos eran la organización patrocinadora del Turkey Trot, el evento se llevó a cabo por un tercero que no despegó dentro de los límites de la ciudad.

“Los ejecutivos, miembros de la cámara y los patrocinadores del Turkey Trot no tienen ninguna afiliación, jurisdicción o control sobre lo que cualquier individuo hace en su avión privado en el aire”, dijo la Cámara. “Agradecemos que los residentes de nuestra área no sean amenazados, ni sus familias o que se use un lenguaje de odio hacia ellos. No vemos qué hay de bueno en amenazar a un ser vivo en nombre de otro ser vivo”.

El hombre que pilota el avión se conoce como Piloto Fantasma para proteger su privacidad, pero el secreto a voces es que supuestamente se trata de Dana Woods, propietario de una farmacia y concejal de la ciudad vecina Mountain View. Según el Arkansas Times, Woods administra la página Phantom Pilot en Facebook, que consiste principalmente en burlarse de los críticos del Turkey Drop.

Yellville ya celebró el Turkey Trot-and-Drop 2017, pero si la FAA no puede intervenir, parece que la tradición no se detendrá pronto. No, a menos de que el alcalde escuche a Tommy Lee.