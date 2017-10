Lanzan el primer comercial en la historia que usa líquido rojo para hablar de menstruación

Bodyform es la primera marca en la historia que realiza un comercial para hablar de menstruación, utilizando líquido rojo para representar la sangre, en lugar del característico color azul que muestran otras compañías.

Porque la sangre no es azul. El objetivo es exponer una realidad, no el diseño de un periodo que no existe. Por ello se agregaron algunas imágenes de la vida diaria como a un hombre comprando toallas femeninas para su pareja.

“Sabemos que el tabú de la menstruación es dañino. Como líderes en higiene femenina, queremos cambiar esto desafiando al tabú y acercarnos un poco a remover este estigma, haciendo más fácil que cualquiera pueda hablar de periodos”.

Con ello se espera visibilizar un proceso natural del cuerpo de la mujer, consiguiendo que mientras más personas miren el spot, más común sea el tema.

Fuente: SDP Noticias