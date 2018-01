La vaca rebelde que prefirió vivir con bisontes

Ser la “oveja negra de la familia” nunca pudo ser mejor retratado como en esta imagen, donde se ve a una vaca en medio de una manada totalmente diferente.

Todo comenzó cuando Rafal Kowalczyk, director del Instituto de Investigación de Mamíferos de la Academia de Ciencias de Polonia, descubrió a una vaca limusina viviendo con una manada de bisontes a través de los campos que bordean el bosque de Bialowieza, Polonia.

อยู่นิ่งไม่ได้ถ้าใจต้องการอิสรภาพ

วัวกบฏหนีออกจากฟาร์มในโปแลนด์ ไปใช้ชีวิตอิสระเสรีอยู่กับฝูงควายไบซันป่า

Born as a cow, grow up as a bison.

ภาพจาก: Rafal Kowalczyk / Adam Zbyryt / BBC / KTVQ pic.twitter.com/hi5AucCQ59

— Gratitude Attitude (@GratitudeDNA) 26 de enero de 2018