La vaca que se volvió famosa por darse a la fuga antes de llegar al matadero

Una vaca, en Holanda, ya va camino al estrellato, ya que su historia de fuga llegó a las redes sociales y hasta un partido político inició una campaña para recaudar dinero y llevarla a un refugio que recibe ganado que está cerca del final de su vida y les ofrece un buen trato hasta el momento de su muerte.

La vaca, llamada Hermien, saltó de un camión que iba camino al matadero y corrió hacia un bosque del este de Holanda, que estaba por la ruta que iba cruzando el camión en ese momento. Aunque Hermien saltó junto con otra vaca, ésta sí fue capturada antes de que pudiera adentrarse más al bosque.

“Debió de vivir un momento de estrés y de miedo al ver el camión que iba al matadero. Desde entonces no hemos logrado atraparla”, mencionó el veterinario Edo Hamersma a la AFP.

Hermien fue descubierta buscando comida en distintos establos de la zona, refugiándose y probablemente esperando no ser capturada, pero aún sigue muy nerviosa y es por esto que no han logrado atraparla, así que van a esperar a que pasen algunos días para que se tranquilice y de esta manera puedan transportarla a su nuevo hogar, o “asilo”.

Miles de holandeses, cuando se enteraron de la conmovedora historia de Hermien, comenzaron a movilizarse y han estado consiguiendo donaciones. Gracias a hashtags en Twitter como #YosoyHermien o #Gohermien y el apoyo de la familia real de Holanda, se han reunido, aproximadamente, 1 millón de pesos para comprar a la vaca de su criador y que pueda disfrutar de sus días en este refugio.

