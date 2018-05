La Universidad de Utah instala una cabina para que los alumnos puedan llorar en paz

Debido a la carga de emociones que presenta un alumno en exámenes y proyectos finales; en la Universidad de Utah en Estados Unidos, se instaló en el centro de la escuela un closet para llorar, el ‘The Cry Closet’, el curioso invento fue creado por Nemo Miller y Tony Miller, alumnos de la universidad, con la finalidad de tener un sitio para desahogarse después de un día estresante.

A los alumnos les pareció una excelente idea para liberar la carga emocional que representa el aprobar los exámenes, ya que al vivir esta experiencia han compartido sus comentarios en redes, te mostramos sus reacciones, checa las siguientes imágenes.

so my school installed a cry closet in the library LMFAOOOOOOOOO what is higher education pic.twitter.com/6rGcJv9qjr

— jacks (@aJackieLarsen) April 24, 2018