La mitad de las lenguas morirá antes de acabar el siglo

Cada 14 días muere un idioma. En los últimos 10 años han desaparecido más de 100, otros 400 están en situación crítica y 51 son hablados por una sola persona.

La voz de alarma la ha dado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). De seguir así, la mitad de las siete mil lenguas y dialectos que se hablan hoy en el mundo se extinguirán a lo largo del siglo XXI.

El mes pasado fue asesinada en las selvas del norte de Perú Rosa Andrade, de 67 años y última mujer hablante de resígaro, una de las 43 lenguas indígenas de la Amazonía.

Tommy George, el último de los kuku-thaypan de Cape York (Australia), murió el pasado 29 de julio a la edad de 88 años. Tommy George era el último hablante de awu laya, una lengua aborigen de Australia. Con él murieron 42.000 años de historia y conocimientos transmitidos de forma oral.

Cristina Calderón (24 de mayo de 1928) es la última hablante nativa del idioma yagán de Tierra de Fuego. Hoy vive en Puerto Williams, un asentamiento militar chileno en isla Navarino.

Con Fanny Cochrane, fallecida en 1905, se extinguió la última lengua nativa de Tasmania. Entre 1899 y 1903, grabó en uno de los primeros fonógrafos las canciones aborígenes que conocía para la Royal Society de Hobart, la capital de la isla australiana. El cantante de folk Bruce Watson cuenta su historia en The man and the woman and the Edison phonograph (El hombre y la mujer y el fonógrafo de Edison).

Con la muerte en 2004 a los 98 años de Yang Huanyi, desapareció el nushu, un sistema secreto de escritura empleado durante al menos cuatro siglos por las mujeres chinas para burlar el control de los hombres. Como muchas mujeres chinas de su época, Yang Huanyi tenía los pies diminutos y deformados. La costumbre de vendar los pies a las niñas fue prohibida en 1912.

Charlie Mangulda es la última persona en la Tierra que habla y entiende el amurdag, el lenguaje oral de un grupo de aborígenes del norte de Australia, como explica en este vídeo K. David Harrison, autor del libro de National Geographic The last speakers (Los últimos narradores o Las últimas voces).

HispanTV