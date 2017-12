La lista de lo más buscado en Google este año

Google publicó hoy una lista con las búsquedas más frecuentes del año a nivel mundial, una clasificación que lidera el “huracán Irma” y la canción “Despacito”.

Las búsquedas más frecuentes fueron, en este orden, el huracán Irma, iPhone 8, iPhone X, el presentador Matt Lauer, la actriz Meghan Markle, la serie 13 Reasons Why, el cantante Tom Petty, el juguete Fidget Spinner, el artista Chester Bennington y el equipo nacional de críquet de la India.

De las cinco personas más buscadas en Google, tres fueron hombres salpicados por acusaciones de acoso sexual: el periodista Matt Lauer, en primera posición; el productor de Hollywood Harvey Weinstein, en cuarta, y el actor Kevin Spacey, en la quinta.

La actriz Meghan Markle, que anunció recientemente su compromiso con el príncipe Enrique de Inglaterra, se encuentra en segunda posición, mientras la presentadora italiana Nadia Toffa ocupa la tercera.

Los fenómenos informativos que más buscaron los internautas fueron “el huracán Irma”, el bitcóin, el tiroteo de Las Vegas del pasado octubre, Corea del Norte y el eclipse solar de agosto.

Los eventos deportivos que más interés despertaron fueron el torneo de Wimbledon, el Super Bowl, la pelea entre Mayweather y McGregor, el tour de Francia y la serie mundial de béisbol, que enfrentó en la final a los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles.

Las películas que más búsquedas generaron fueron IT, Wonder Woman, Beauty and the Beast, Logan y Justice League, mientras que la serie Stranger Things lideró el ránking televisivo, que completaron 13 Reasons Why, Big Brother Brasil, Game of Thrones y Iron First.

Las canciones más buscadas están lideradas por “Despacito” de Luis Fonsi; “Shape of you” y “Perfect”, ambas de Ed Sheeran; “Havana” de Camila Cabello y “Look What You Made Me Do”, de Taylor Swift, mientras los músicos que más interés despertaron fueron Ariana Grande, Linkin Park, Lady Gaga, Mariah Carey y Ed Sheeran.

Los personajes fallecidos que más se buscaron en Google fueron el cantautor Tom Petty, el artista Chester Bennington, el cantante Chris Cornell, el actor Bill Paxton y el fundador de Playboy, Hugh Hefner.

Google también reveló las búsquedas de los latinos en Estados Unidos, lista en la que destacan el DACA, el Mundial de Fútbol, la película “Coco” y la selección de fútbol de México.

Fuente: Sin Embargo