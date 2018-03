La idea del millón que comenzó en el sótano de una casa

Hace unos años en la Universidad de Maryland un joven llamado Kevin Plank, jugador de futbol americano, tuvo una idea que se materializaría en más de cuatro billones de dólares. Lo anterior fue publicado por Agencias.

Cuando se acercaba el verano y las temperaturas aumentaban, Plank y sus compañeros se veían obligados a cambiar constantemente sus playeras de algodón, empapadas por el sudor. A raíz de esa incomodidad, Kevin, de 23 años, creó un primer producto, la Under Armour HeatGear® T-shirt, en el sótano de su abuela. Esta playera contaba con una nueva tecnología que absorbía el sudor pero mantenía secos, ligeros y frescos a los deportistas, incluso en las peores condiciones de calor.

“Under Armour tiene una historia muy inspiradora, porque desde aquel caluroso verano la esencia de la marca toma como primer objetivo al atleta o consumidor. Después creamos tecnologías y soluciones que ayudan a estos deportistas a llegar a su máximo potencial”, relató Topher Gaylord, director de la división UA Run, sobre la marca que con apenas 22 años de existencia, es la tercera de indumentaria deportiva con mayor valor en el mercado.

Conforme pasaron los años, Under Armour expandió sus fronteras y su producción a otros deportes firmando a figuras como Stephen Curry (básquetbol), Tom Brady (futbol americano), Michael Phelps (natación), Jordan Spieth (golf) y muchos otros tanto a nivel amateur como profesional.

“Tenemos atletas de todos los deportes alrededor del mundo, somos una marca completa pero nos apasiona mucho la categoría de atletismo, porque hay más corredores que cualquier otro deporte en el mundo por lo accesible que es. Realmente vemos correr como una categoría en la que podemos tener contacto con absolutamente todas las disciplinas y capacidades”, expresó Gaylord.

A casi una década del primer lanzamiento de sus zapatos de correr, la marca ha acaparado las miradas con los nuevos HOVR, tanto los Phantom con mayor soporte en los tobillos como los Sonic, ambos con un sensor que puedes sincronizar a tu celular para saber la distancia y velocidad a la que estás corriendo.

“Lo que encontramos es que el Phantom es muy cómodo, si alguien quiere ir a correr para disfrutar y relajarse un rato pero a la vez verse muy bien, el Phantom es la mejor opción. Si el corredor quiere aumentar el ritmo o correr una mayor distancia, el Sonic es el zapato al que deben recurrir porque además de que tiene muy buena amortiguación, los pies respiran muy bien”, explicó Dave Dombrow, el chief design officer de UA, quien decidió diseñar un zapato a partir del cojín que tienen los shorts para ciclismo.

Ambos diseños, que se comenzaron a trabajar por Under Armour hace más de tres años, han tenido una buena aceptación por parte de deportistas tanto profesionales como amateurs. Con grandes campañas para el lanzamiento como los eventos HOVR House en Los Ángeles, Shanghai y Austin, los tenis están a la venta desde el primero de febrero.

“Estamos contentos con esta creación, porque creo que el departamento de running definitivamente ha sido un factor para el crecimiento de la marca. Es increíble la accesibilidad y la pasión que hay en esta disciplina y sin duda seguirá creciendo y por eso es apropiado para nosotros. Creo que estamos creando productos que están cambiando la experiencia de correr como el HOVR”, concluyó Topher.

Aristóteles alguna vez dijo “tú eres la suma de lo que haces día a día, la excelencia no es un acto sino un hábito”, y como ellos dicen en Under Armour, con el lema “I will”, la excelencia va más allá del esfuerzo, no se trata únicamente de lo que haces, sino de cómo lo haces.

“Nos preocupamos por los detalles cuando creamos un producto, porque queremos ser una inspiración para que los deportistas lleguen a su máxima capacidad e inspirarlos a la grandeza”, concluyó Topher Gaylord sobre la marca que en 22 años ha crecido a pasos agigantados, lo que comenzó como una idea y hoy es una compañía que tiene más de 11 mil empleados.

Nuevo contrato millonario

Las Grandes Ligas anunciaron un acuerdo en diciembre que otorgaba a Under Armour los derechos para fabricar y distribuir mercancía de la MLB a partir de 2020. Sin embargo, la compañía estadunidense sustituirá en 2019 a Majestic Athletic como fabricante oficial de uniformes del beisbol de Grandes Ligas, un año antes de lo que estaba programado.

Under Armor tenis HOVR

A la par de Adidas y Nike, Under Armour lanzó su más nuevo producto para correr. Se trata de los dos modelos de tenis HOVR: Phantom para el día a día y Sonic para distancias largas.