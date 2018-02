La familia española que viraliza el mundo católico

“La familia Bellido Durán es una familia cristiana católica supernumerosa (16 hijos) que reside en España. Esta familia tiene un gran elenco de distintas webs católicas a través de las cuales da a conocer gratis el Evangelio, no acepta ni pide donativos; su trabajo lo hace gratuitamente para mayor gloria de Dios y los gastos que conlleva el mantenimiento son pagados con lo que ganan de su trabajo laboral; los miembros de esta familia son empresarios, y no pertenecen a ningún Grupo, Asociación, Organización ni Movimiento Católico”

Así se presenta la familia Bellido-Durán en una de sus múltiples webs. Además de un negocio de jardinería, un bufete de abogados o una firma de moda, cuenta con un incontenible listado de proyectos online que sonrojarían a la más activa de las startups o al más prolífico de los youtubers. Además de la web matriz de la familia, los Bellido-Durán coordinan:

Además de su pericia para registrar dominios y dotarlos de contenidos, el pasado mes de Octubre, lanzaban un nuevo proyecto. Un portal que proporciona “un servicio serio, solo para católicos, con fines matrimoniales y totalmente gratuito”.

“El simulacro no es lo que oculta la verdad. Es la verdad la que oculta que no hay verdad. El simulacro es verdadero”. Jean Baudrillard, autor de esta cita y responsable de muchos análisis sobre el concepto de postmodernidad y sus implicaciones, nos viene muy bien para explicar la complejidad de este contenido audiovisual. Y es que desde hace varios años hemos ido adoptando etiquetas y conceptos que describen los complicados tiempos que vive el discernimiento de lo verídico: fake news, post-verdad, etc. No es sencillo en ocasiones posicionarse en un contexto tan volátil.

Pensemos un momento en el caso del humor. A pesar de que aún nos pueda sorprender que aún hay quién otorgue categoría de realidad a una de las noticias falsas de El Mundo Today, quizás no sea tan descabellado. El juego que han propuesto muchos comediantes contemporáneos (algunos de los cuáles también han sido asociados bajo la etiqueta de “posthumor”) y que en ocasiones resulta de una sutileza formal apabullante es construir una ciencia-ficción humorística del ahora que no imagina mundos lejanos repletos de alienígenas sino que toma una realidad ya de por sí muy bizarra y se desplaza levemente hacia un lado, describiendo algo que nunca ha ocurrido pero que podría ocurrir.

Pongamos por caso: ¿quién podía imaginar que un presidente de Gobierno, con una sala llena de periodistas esperando sus explicaciones, decidiera sacar una pantalla de plasma y dar las declaraciones en ella? Es tan absurdo que sería imposible de falsear. O lo que le ha ocurrido a la humorista y creadora de memes Dolors Boatella con su falsa firma de M.Rajoy publicada ayer en la que se simula que el presidente firmó a cámara en TVE usando las mismas siglas que han aparecido en los papeles de la Gürtel.

Lo que resulta mucho más novedoso es encontrar un contenido que parece post.humor sea en realidad un mensaje sin dobleces. El diálogo entre esta aparente irrealidad luminosa y colorida que supone el universo católico de la familia Bellido-Durán y el bizarro estado de Upside Down en el que vivimos los demás tiene un punto de conexión cuando Victoria, una de las 16, decide explicar en un vídeo que su grupo de música no es fake.

“Una cosa que nos ha sorprendido por los comentarios que circulan en internet y en algunos medios de comunicación es que nos llaman fake, cuando desde un principio y siempre hemos dicho la verdad, está escrita y muy bien documentada en nuestra web (…) Flos Mariae no es un fake. Es nuestra realidad, quizás es distinta a otras realidades, pero es igual de real”.

Aquí es donde a Baudrillard le reventaría la cabeza. Pero aunque lo cierto es que aunque la complejidad estética de la inimitable producción cultural de la familia Bellido-Durán haya llegado conseguir que se haga una crítica seria sobre su música, cuando el mensaje queda desprovisto de esas localizaciones pretendidamente naturales, esos vestidos de colores y ese montaje con ritmo de GIF animado, lo que descubrimos es un texto desactualizado que no sirve para enfrentar los retos sociales y políticos del ahora. Y quizás eso, y no la complejamente ingenua puesta en escena, lo que realmente nos resulta absurdo y fake.

Fuente: Sin Embargo