La CIA abre cuenta en Instagram; se burla sobre tareas de espionaje

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ahora se codea con celebridades de la talla de Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Kim Kardashian y hasta “La Roca”, Dwayne Johnson, ahora que ha estrenado su propia cuenta en Instagram.

Pero eso no es lo más curioso, ya que la agencia de los Estados Unidos compartió su primera publicación, en cuya imagen se pueden notar varios elementos dignos de una película sobre investigadores secretos.

Burlándose de las tareas de espionaje

Entre los elementos más vistosos de la imagen se encuentra una peluca, la fotografía de un hombre con gafas, algunos mapas y hasta una bolsa de papel con la leyenda ‘Top Secret Pulp’ o ‘Pulpa Ultra Secreta’.

Eso sí, el detalle que llama más la atención es la descripción de la imagen, en la que escribieron “I spy with my little eye” o “Yo espió con mi pequeño ojo”; esta una rima bastante común en la lengua inglesa, pero toma un significado diferente cuando hablamos sobre una de las agencias de inteligencia más importante del mundo.

En una breve comunicado, la CIA aseguró que su nueva cuenta de Instagram le ayudará en el proceso de reclutamiento de “estadoundienses talentosos”, así como compartir historias sobre la agencia, aunque advirtieron que no prometen compartir “selfies” desde lugares ultra secretos.

Esta no es la primera vez que la agencia muestra humor por su presencia en redes sociales, ya que en junio del 2014 publicó su primer tuit con el mensaje: “No podemos confirmar ni negar que este es nuestro primer tuit”.

La cuenta en Instagram de la CIA no ha logrado rebasar los mil seguidores a poco más de dos horas de hacer su primera publicación, pero es probable que si continúan con ese humor pronto rebasarán el éxito de su cuenta en Twitter, que tiene más de 2.6 millones de seguidores.

Fuente: SDP Noticias