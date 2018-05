Invita a sus familiares a un restaurante y choca su coche contra el local para matarlos

El pasado domingo la ciudad de Bessemer (Carolina del Norte, EE.UU.) fue sacudida con un particular suceso: un hombre invitó a su familia a un restaurante y cuando ya todos estaban en el interior del local intentó matarlos empotrando su vehículo contra el local, reportan medios locales.

Roger Self de 62 años llevó a su familia al restaurante Surf and Turf Lodge y pidió que se sentaran en una mesa, mientras él regresó a su coche y lo condujo a alta velocidad, estrellándolo contra el establecimiento. El hecho dejó dos víctimas mortales, que fueron identificadas como Katelyn Self de 26 años, hija del conductor, y su nuera, Amanda Self. Los demás familiares resultaron heridos.

Según afirma Austin Rammell, pastor de la iglesia de Venture, que también es el mejor amigo de Self y conoce a su familia desde hace 16 años, en los últimos meses el agresor ha sufrido enfermedades como ansiedad, depresión y colapsos mentales, para las cuales había buscado ayuda médica. “Este no fue un acto consciente por parte de su padre y ellos lo saben”, dijo Rammel, agregando que “no hay nadie en el mundo que ame más a esas personas que Roger”.

Roger Self fue detenido en el lugar de los hechos y acusado de asesinato en primer grado.

Fuente: RT