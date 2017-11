Investigadores afirman que los extraterrestres evolucionan con la selección natural, como los humanos

Las obras de Hollywood y de la literatura de ciencia ficción nos han hecho creer que los alienígenas probablemente sean unos seres monstruosos y con un aspecto muy diferente al de los humanos. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que podríamos tener mucho más en común con los extraterrestres de lo que pensamos.

En un estudio publicado en International Journal of Astrobiology, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) muestran cómo la teoría de la evolución puede servir de fundamento para las predicciones sobre el aspecto y comportamiento de los alienígenas.

Estos científicos afirman que las vidas extraterrestres se forman potencialmente a través de los mismos procesos y mecanismos que configuraron a los seres humanos, como la selección natural, informa el portal Phys.org.

El enfoque tomado para este trabajo supone una alternativa a las anteriores investigaciones sobre el tema, que se centraban en analizar entornos de vida y no en cómo esta podría evolucionar.

Sam Levin, investigador del departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, explica que las nuevas predicciones teóricas “se pueden aplicar a alienígenas [con contenidos moleculares primarios] basados en el silicio, que carecen de ADN o respiran nitrógeno, por ejemplo”.

La complejidad de especies en la Tierra es el resultado de un conjunto de eventos conocido como grandes transiciones. Estas ocurren cuando un grupo de organismos separados evolucionan en organismos de mayor nivel, por ejemplo, cuando las células se convierten en organismos multicelulares. Para que se produzcan estas grandes transiciones, hacen falta unas condiciones extremas, como sugieren tanto los datos teóricos como los empíricos.

Suponiendo que los alienígenas hayan experimentado también grandes transiciones, “podemos decir que existe una posibilidad de evolución que les haga parecidos a nosotros”, indica Levin.

Al igual que los humanos, sostiene, estos seres estarían constituidos por una “jerarquía de entidades que cooperan para producir un alienígena”.

Según él, cada nivel de su organismo dispondría de “mecanismos para eliminar conflictos, mantener la cooperación y preservar el funcionamiento del organismo”.

Fuente: Sin Embargo