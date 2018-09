Investigación sugiere que Plutón debe de considerarse como un planeta

Hace ya más de 10 años, la comunidad científica causó revuelo alrededor del mundo (y arruinó las clases de Geografía de todo el siglo XX), al señalar que Plutón no cumplía con las características para ser un planeta, por lo que el Sistema Solar sólo estaría integrado 8 de estos cuerpos celestes.

Aunque la resolución se dio de común acuerdo, hubo varias personas dentro de los mismos científicos y astrónomos que no estaban de acuerdo. Ahora, una investigación habría encontrado los argumentos suficientes para rebatir lo anterior y otorgarle al gélido astro su categoría de planeta nuevamente.

Philip Metzger, un científico planetario del Florida Space Institute, se dio a la tarea de revisar los textos de astronomía para ver cómo es que se daba la categorización planetaria; ahí dio cuenta que el concepto que utiliza la International Astronomical Union (IAU), máxima rectora en la materia; proviene de una clasificación anacrónica y carente de fundamento para el estudio espacial.

La IAU señala que un cuerpo puede ser catalogado como planeta sólo si domina su órbita, es decir, que sea el único en su movimiento de traslación en torno al Sol en un trayecto determinado; Plutón no cumplía con esa condición, de ahí su eliminación como noveno dentro del Sistema Solar.

No obstante, de acuerdo con Metzger, ese concepto para la definición es usado en 1802; una época donde la investigación astronómica no estaba tan avanzada. Asimismo, señala que si se hace caso al 100%, caeríamos en cuenta de que no hay planetas en realidad, porque ningún cuerpo tiene una órbita totalmente limpia a perpetuidad, pues ya se ha demostrado que los distintos objetos celestes están en constante movimiento.

El mismo Sistema Solar como lo conocemos actualmente es producto de una serie de cambios que se dieron durante millones de años.

Así, el científico señala que sería más adecuado establecer la categoría de planeta a objetos de acuerdo a sus características físicas y no por su movimiento.

