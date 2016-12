¡Inocente realidad!

Hoy llegó ese día en el que en nadie debes confiar. Pero no te preocupes, aunque parezca que sí, nosotros no te vamos a tomar el pelo el día de hoy porque afortunadamente (o no) la realidad en el arte y la cultura del mundo da por sí misma para sentir que todo es una broma, informó Vanguardia.

Un músico se ganó el Nobel de Literatura, ¿y Murakami?

> Este año (como varios antes) Haruki Murakami era el favorito para ser el ganador del Premio Nobel de Literatura… Pero no, a finales de septiembre se anunció que el ganador había sido el cantautor estadounidense Bob Dylan. Las reacciones no se hicieron esperar: memes, quejas y manifiestos enteros se preguntaban por qué alguien que enfunda sus letras con música había recibido este reconocimiento. Por “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana”, dijo la academia sueca. Al final, Bob Dylan aceptó el premio pero no asistió a la ceremonia de entrega. Foto: Especial De Chile y mole en la bienal de fotografía

> La muestra estuvo sumida en una fuerte polémica que confrontó el uso del discurso contra la técnica. El Centro de la Imagen se defendió diciendo que esta es una muestra que responde a los intereses y prácticas más vigentes de la fotografía. Sin embargo El Universal dijo que esta es una exposición fallida, absurda y desastrosa en su desarrollo. Mientras unos aseguran que ir a esta muestra de la bienal es como ir a un concierto de orquesta y encontrarse con Maná, otros aseguran que la exposición es fiel a los verdaderos intereses de los fotógrafos contemporáneos. Foto: Especial El electricista de Picasso se ‘volaba’ las pinturas

> Hace muchos años Pierre Le Guennec trabajó durante un tiempo en la villa de Picasso ubicada en Mougins en la Riviera Francesa. Con la muerte del pintor en el 73, el electricista aseguró que Jacqueline, la última esposa de Picasso, le entregó las obras para iniciar una disputa por ellas entre ella y su yerno. Mientras tanto el electricista y su esposa Danielle escondieron durante casi 40 años un total de 180 pinturas y un 91 dibujos. Claude Picasso inició un proceso contra ellos en el que a ambos, de 77 años, se les condenó a dos años de prisión. Foto: Especial ‘Quiúbole con’ el liderazgo literario de Yordi Rosado

> Hace unos meses se supo que el invitado mejor pagado del Festival de las Letras de San Luis Potosí sería Yordi Rosado, autor (nos guste o no) de libros dedicados a introducir a los jóvenes en el pesaroso mundo de la adolescencia. La noticia volvió loco a todo mundo, pues serían 123 mil pesos los que recibiría por participar en dicho evento. Los organizadores defendieron su invitación por la labor que el artista realiza para promover la cultura y el mismo dijo que él sólo es alguien que busca la manera atractiva de decirle a los jóvenes algunas verdades. Al final el Festival de las Letras no le hizo llegar el contrato a Yordi y éste no estuvo presente. Foto: Especial México y la cultura siguen en el aire

> El pasado 10 de diciembre falleció Rafael Tovar y de Teresa, primer titular de la recientemente instaurada Secretaría de Cultura. El problema es que a tres semanas de su muerte aún no existe un sustituto (ya sabes, porque es diciembre y en la diplomacia este mes las cosas avanzan más lento), lo que tiene en el aire cosas como quién le va a dar el visto bueno al presupuesto 2017, proyectos culturales nacionales e internacionales y una agenda que, aunque podríamos pensar lo contrario, no soportará mucho tiempo sin un titular. Foto: Especial México no te perdona Yoko

> En febrero llegó a México la exposición ‘Tierra de esperanza’ de la artista contemporánea Yoko Ono en la que busca reflejar la esencia generosa del ser humano con la naturaleza desmaterializada e intrínseca de los objetos. Una instalación que consistía en cruces de madera y espejos colocada en la Plaza de Tlatelolco como parte de la exhibición, un día apareció con varias piezas tiradas y rotas. Durante algunos días se dijo que había sido algún curioso quien había derribado las cruces, pero finalmente la Secretaría de Cultura capitalina dijo que todo había sido el viento. Yoko dijo que si alguien lo había tratado de vandalizar estaba bien, pues sería una aportación a su obra.