Inmigrante mexicano es encontrado entre virutas de madera dentro de un tráiler en EU

El pasado martes, oficiales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos hallaron a un inmigrante ilegal en una carga de virutas de madera procedente de México, reportan los medios locales.

El hallazgo se produjo en el puerto de entrada Otay Mesa, ubicado en la ciudad estadounidense de San Diego. La carga se encontraba dentro de un tráiler, transportado por un camión con un ciudadano mexicano al volante.

Cuando los oficiales escanearon el vehículo con rayos X, detectaron “una anomalía”. “Subimos allí, sacamos la lona de la parte superior del tráiler y descubrimos a un hombre escondido dentro”, explicó Shalene Thomas, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU.

El hombre no documentado fue enviado a un hospital para evaluar su estado de salud, tras lo cual fue detenido junto con el conductor del vehículo.

Undocumented Man Found Hidden in Shipment of Wood Shavings Near San Diego Border Crossing https://t.co/V4VR0Iom3s pic.twitter.com/k1zXfu7x3W

— KTLA (@KTLA) June 1, 2018