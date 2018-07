IMSS Tamaulipas usa imagen de Neymar para recomendar ir al doctor

Neymar no sólo originó memes por su desempeño que tuvo ayer en el duelo ante México, sino que también fue imagen para promover que las personas visiten al médico con la finalidad de que tengan un tratamiento oportuno de la gastritis, tal como lo hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tamaulipas, informó Excélsior.

Que la gastritis no te tumbe de dolor. Visita a tu médico para un diagnóstico y tratamiento oportuno”, fue parte del mensaje que hizo la institución, aunado a una imagen del brasileño agarrándose el estómago.

Tras el silbatazo final del duelo de ayer, el brasileño aprovechó el resultado y su rol en el encuentro para criticar el exceso de faltas sufridas y, en concreto, el pisotón que recibió de Miguel Layún cuando estaba en el suelo, afuera de la cancha, en el segundo tiempo.

“Es complicado, no es una cosa que me corresponde. Solo sufro el dolor. Recibí una pisada desleal porque fue fuera de una jugada, afuera de la cancha. Y eso no puede ser así”, se quejó el jugador de 26 años.

Asimismo, no quiso entrar en polémica a las declaraciones de Juan Carlos Osorio, quien lo acusó de haber interrumpido demasiado el juego.

“No presto atención a estas críticas. Hay demasiada gente hablando, hay quien se altera y quiere aparecer, yo estoy para jugar al futbol, ayudar a mis compañeros a ganar”, indicó.