Hombre más obeso del mundo se levanta de la cama por primera vez

Tres meses después de la cirugía con la que le redujeron el estómago, Juan Pedro Franco, considerado el hombre vivo más obeso del mundo, puede ponerse en pie y salir de su cama por primera vez en 7 años, pues ha perdido 219 kilos en el proceso que inició en noviembre de 2016. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

“Antes el mismo peso hacía que me encorvara pero ahora me puedo parar derecho y es un gran cambio, tal vez no es significativo para las personas que pueden pararse y caminar normalmente, pero uno aprende a valorar las cosas que va teniendo poco a poco (…) dejar de moverte es algo complicado y triste”, señaló el joven de 32 años, originario de Aguascalientes.

En noviembre pasado, cuando Juan Pedro contactó al doctor José Antonio Castañeda, de la clínica GastricBypass México, pesaba 595 kilos y para poder hacer la operación de mayo pasado, el equipo médico logró que bajara 170 kilos con base en dieta y ejercicio.

El estómago de Juan Pedro tenía entonces una capacidad de 5 litros y con la operación de mayo se redujo hasta llegar a tener una capacidad de un vaso de agua, lo que ha implicado que poco a poco vaya pasando de dietas líquidas a sólidas.

Hoy Juan Pedro pesa 376 kilos, ha perdido 49 desde que le redujeron el estómago y todo transcurre de acuerdo al plan del equipo médico para, en noviembre próximo, hacer la siguiente intervención quirúrgica, que consiste en un bypass gástrico para que pueda llegar a un peso de 80 o 90 kilos.

“Ahora ya puedo levantarme, me puedo mover mejor, la ropa me queda mejor, respiro mejor, ya no me siento ahogar en las noches, duermo mejor, he sentido muchos cambios desde que empezó el procedimiento”, señaló Juan Pedro.

Además de mostrar estos avances en su proceso, informó que la asociación que entrega los Récord Guiness lo reconoció como el hombre vivo más obeso del mundo, y aunque reconoció que no es un récord motivo de orgullo, sí es algo que servirá para difundir su historia y otras personas con problemas similares puedan ver que hay maneras de recuperarse.

“Si ven que yo puedo ellos podrán, sólo es que se pongan en las manos adecuadas, con personas especialistas (…) me han escrito personas que tienen dificultades similares y se deprimen, y yo sólo les puedo compartir mi historia para que le echen ganas”, dijo.

Por su parte, el doctor Castañeda consideró que el logro de Juan Pedro de ponerse en pie es sumamente importante para su salud y su ánimo, pues pronto podrá caminar por sí mismo.

“En un futuro podrá caminar por si solo y es un logro bastante significativo porque podrá ser más independiente e incluso podrá trabajar y ayudar a sus padres”, afirmó.