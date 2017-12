Habitantes de Boyacá, Colombia, veneran la “aparición” de la Virgen de Guadalupe en un caño

¿Aparición divina o simple biología? Un niño colombiano afirma haber visto a la Virgen de Guadalupe en una caño de Boyacá, Colombia.

Las algas que crecieron alrededor de una fuga de agua han sido consideradas por los devotos católicos de Nobsa, en Boyacá, como una prueba de la aparición de la Virgen. El pasado 12 de diciembre, cientos de habitantes de la localidad hicieron una peregrinación al lugar en la víspera del día de la Patrona de América Latina, informa Caracol.

La madre del chico que “descubrió” la imagen es Zoraida Vega, quien contó a ese medio cómo su hijo “vio el reflejo de la Santísima Virgen de Guadalupe” cuando pasaba por la quebrada, e inmediatamente empezó a sacarle fotos que se volvieron virales en la Red.

“Empezó a tomarle fotos a la imagen. En ese momento, la imagen se movió, y a él le dio miedo, se arrodilló, rezó un padre nuestro, y luego salió corriendo a contarme. Yo me encontraba en el almacén, y de allí salí a comprobarlo con mis propios ojos, porque en principio no le creía. Y resultó siendo cierto lo que él me describió”, relató Vega.

Fuente: Sin Embargo