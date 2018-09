Gucci lanza elegante traje de baño no apto para la alberca

Internet y los influencers ponen de moda cosas muy absurdas, desde pantalones transparentes, jeans sucios y chamarras ‘sin mangas’ hasta botas al estilo huarache.

Todos horribles y sin sentido pero extremadamente populares.

Recientemente se dio a conocer que Gucci, la prestigiosa firma italiana dedicada a artículos de moda, lanzó un elegante traje de baño de una sola pieza color blanco con logotipo vintage.

Aunque no es feo, no es el bañador más bonito del mundo, sin embargo, lo curioso de la prenda no radica en su ‘belleza’ sino en un ‘pequeño’ defecto: no se puede usar en la alberca.

Sí, en serio, no estamos bromeando. La descripción del moderno traje de baño -que cuesta la módica cantidad de 831 dólares (más de 7 mil pesos)- lo explica claramente.

Debido a la naturaleza de este tejido en particular, este traje de baño no debe entrar en contacto con el cloro”

Según el sitio web de la marca, el costoso artículo contiene un 80% de nylon y 20% de elastano, telas super sensibles al cloro.

Al parecer el traje de baño está diseñado para ser usado en la calle, con pantalones vaqueros, tacones y una cazadora.

El bañador ha causado desconcierto entre los usuarios de redes sociales.

Gucci vende trajes de baño y te aconseja que no te metas a nadar “.

Pese a todo, increíblemente la prenda ya se encuentra agotada en la web.

Fuente: Excélsior