Grupo conservador promueve “Día contra la Heterofobia” en México

El Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia) que desde hace años se ha dado a conocer como un grupo de extrema derecha que promueve el odio hacia la diversidad sexual junto a otros discurso que atentan contra la libertad, ha vuelto a encender las redes sociales al hacer un llamado para instaurar el 27 de mayo como el “Día Internacional contra la Heterofobia”.

Con esta premisa, la organización promueve el hashtag #AmoSerHetero en carteles que circulan en internet, pero lo que más ha sorprendido a la gente es que en un puente vehicular, de la Ciudad de México, colgaron una manta de varios metros de largo en la que puede leerse “No a la perversión de los niños con la agenda LGBTTTIQ+”.

La presencia del enorme anuncio llamó la atención de usuarios de Twitter que se preguntaron cómo era posible que algo así permaneciera colgado en una de las principales vialidades de la ciudad, pues estaba bajo el puente de Av. Revolución y Eje 5.

Poco tiempo después de que las fotografías comenzaran a circular, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó a través de su cuenta de Twitter que la propaganda había sido retirada por “provocar el discurso de odio”.

¿Heterofobia?

Como era de esperarse, las reacciones de las personas en redes sociales no se hicieron esperar y prácticamente de inmediato hubo quien hizo notar a ConFamilia que“heterofobia” no es una palabra existente en castellano, tanto que ni siquiera está incluía en el diccionario de la Real Academia Española.

Pero como siempre sucede en estos casos, a la discusión que cuentas más votos a favor de la diversidad sexual que de la intolerancia, no tardaron en llegar los comentarios graciosos que recuerdan las diferentes formas de violencia a la que están expuestas las personas LGBTI, desde la discriminación laboral, hasta la falta de seguridad social y la imposición de terapias que intentan cambiar su identidad.

No hay que perder de vista que si actualmente se conmemora el Día de Lucha contra la homofobia, lesbofobia, transforma y bifobia, es el resultado de décadas de lucha por los derechos de las personas LGBTI, y que nace de la necesidad de garantizar la no violencia hacia este grupo de la población que ha sido discriminado históricamente en razón de su identidad sexual, lo que no sucede con las personas heterosexuales.

Fuente: SDP Noticias