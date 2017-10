Google Maps ahora te permitirá explorar el Sistema Solar

Desde su lanzamiento, Google Maps ha significado una revolución en lo que a cartografía se refiere, la actualizar de manera constante los planos de distintos lugares de la Tierra, ayudando también a las personas con mala orientación a llegar a su destino de manera más fácil.

Sin embargo, esta herramienta no se detiene e irá más allá de la superficie del planeta. Así es, Google ha revelado que comenzará a publicar mapas de distintos astros del Sistema Solar; no sólo eso, se incluirá toda la interfaz que conocemos de la aplicación. Obviamente, aquí no veras construcciones o calles; en su lugar se marcarán los accidentes topográficos más relevantes.

Esta iniciativa se logró gracias a las millones de fotos que se han tomado de los cuerpos celestes en las distintas misiones, como la de la sonda Cassini, o con los telescopios de las distintas agencias espaciales del mundo; tal es el caso de la NASA y la ESA. Además del trabajo del artista Björn Jónsson, quien hizo los mapas de Encelado, Mimas, Rhea y Ganímedes.

Además, anunciaron que esta opción se actualizará de manera constante; en el futuro próximo se agregarán a Plutón, Venus y más lunas, para un total de 12 elementos para explorar.

Fuente: SDP Noticias