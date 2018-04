Golpea, apuñala y quema a su novio en Reino Unido

Ahora, a sus 22 años, Alex está dando su testimonio en diversos medios de comunicación para instar a otras víctimas de este tipo de violencia a que rompan el silencio.

“Quiero contar mi historia. No quiero que una persona más sufra lo que he sufrido. El hospital me dijo que estaba a 10 días de la muerte. Creo que la razón por la que sobreviví para contar mi historia es para ayudar a otros”.