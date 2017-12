Gemelos gastan miles de dólares para parecerse a Brad Pitt

Los gemelos Matt y Mike Schlepp, de Arizona, gastaron 20 mil 215 dólares en cirugías cosméticas para parecerse a su ídolo, Brad Pitt. Los aspirantes a actores, que entonces tenían 21 años, estaban desesperados por tener las mismas facciones faciales que la estrella de Hollywood.

Los Schlepp soportaron meses de agonía por los procedimientos para lograr el sueño de cambiar de apariencia.

Mike se operó la nariz, se hizo implantes en la mejilla, mandíbula y barbilla, mientras que Matt también se sometió a una rinoplastía y a un implante de mentón.

Se sometieron al cambio de imagen por medio del programa I Want A Famous Face, de MTV.

“Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a tener más chicas”, afirmó Matt, según declaraciones recogidas por el tabloide Daily Mail.

“Tuve un cambio tan dramático que las novias a las que no había visto por un tiempo no podían creerlo y decían que querían llorar. Si eso no te hace sentir bien, entonces ¿qué?”, se entusiasmó Matt.

Por su parte, Mike aseguró: “Nunca estuve tan contento como estoy ahora. Me siento en la cima del mundo con los pequeñas modificaciones. Pasar por las cirugías ahora si no quieres pasar toda la vida sintiéndote mal por la manera en la que te ves”.