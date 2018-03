Gemelas pasan como amigas por ser completamente diferentes

Marcia y Millie Biggs son dos hermanas gemelas de 11 años. Sin embargo, sus diferencias físicas y el hecho de que una sea blanca y la otra morena, han provocado que muchos curiosos a su alrededor se sorprendan al enterarse de su parentesco. “Cuando las personas nos ven piensan que solo somos amigas íntimas”, aseguró una de ellas en una entrevista para la revista National Geographic.

Hijas de una mujer británica de raza blanca y de un jamaicano de raza negra, ambas al crecer fueron adoptando apariencias distintas: Millie heredó la piel morena, los ojos marrones y el cabello rizado de su padre, mientras que Marcia heredó los ojos azules, el cabello rubio y la piel pálida de su madre.

En la publicación, dedicada a la raza y cuya portada ocupan las gemelas, las pequeñas narraron su particular historia. Y aunque aseguran que no han sido víctimas del racismo, son conscientes de lo que significa. “El racismo es cuando alguien te juzga por tu color y no por tu verdadero yo”, afirmó Millie en una entrevista para ABC.

Black and white twins to start secondary school. Millie and Marcia Biggs are twins in Birmingham. pic.twitter.com/s1AQOhxxNq — DrayJuk (@SadiqShigri) 5 de septiembre de 2017

Sus padres, Amanda Wanklin y Michael Biggs, señalan que siempre han “aceptado” a sus hijas, pero han tenido que responder preguntas de extraños curiosos sin ser abiertamente hostiles o prejuiciosos. Según la madre, cuando recién habían nacido eran similares, pero la gente se asombraba por el color de piel y preguntaban si eran gemelas. “Son los genes”, respondía la mujer.

Tras comenzar la escuela secundaria Amanda tuvo que advertir a sus maestros que eran gemelas. Según la madre, aunque las niñas suelen hacer muchas cosas juntas, tiene temperamentos y gustos distintos. “Es un poco irritante cuando tienes gente que te para en la calle todo el tiempo, pero luego recuerdo lo bonitas que son [las gemelas] y la suerte que tengo de tenerlas”, subraya.

İngiltere’de yaşayan 11 yaşındaki ikizler, Marcia ve Millie Biggs, birbirlerine hiç benzemedikleri için senelerdir ‘yakın arkadaş’ olarak biliniyor. İkizler, National Geographic dergisinin Nisan sayısı kapağında yer alıyor… pic.twitter.com/W2hzYvaxQA — Mamafih365 (@Mamafih365) 13 de marzo de 2018



Los gemelos fraternos, también llamados bivitelinos o mellizos, se producen en uno de cada 100 embarazos como resultado de la fecundación de dos óvulos por distintos espermatozoides. En este caso, ambos individuos no son genéticamente idénticos, pueden ser de sexo diferente, así como adoptar rasgos variables según sus ancestros. Los mellizos son más comunes entre algunos grupos étnicos y las madres mayores son más propensas porque es más probable que liberen más de un óvulo durante la ovulación.

Fuente: RT Noticias