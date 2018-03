Gadgets para la salud de Nokia fracasan rotundamente

Como sabes, la tecnología y la ciencia han ido de la mano a últimos años aprovechando todas las ventajas que ha dejado el boom tecnológico.

Ya no es raro ver una pulsera que en cuestión de segundos hace un registro del estado general del portador o las apps que pueden medir la presión arterial y el pulso.

Todas estás innovaciones se han popularizado tanto que las empresas intentan hacer lo posible por desarrollar nuevas y mantener ‘atrapado al usuario’.

Un claro ejemplo es Nokia, compañía finlandesa que a mediados del año pasado, decidió apostar por los dispositivos tecnológicos para la salud con una inversión de poco más de 192 millones de dólares, los cuales se emplearon en investigación científica, desarrollo tecnológico y dispositivos.

Aunque se esperaba que los resultados fueran exitosos, en un documento interno publicado por The Verge, la directora de estrategia de Nokia, Kathrin Buvac, admite que las ventas no han sido significativas y no representan un avance para las finanzas de la empresa finlandesa.

Nuestro negocio de salud digital ha luchado por escalar y cumplir sus expectativas de crecimiento. Pero, en lugar de enamorarnos de nuestra tecnología, debemos ser honestos con nosotros mismos. Actualmente, no vemos un camino para que [Nokia Health] se convierta en una parte significativa de una compañía como Nokia, afirmó Buvac.

Lamentablemente -para la empresa- a pesar de la fuerte cantidad de dinero invertido, apenas recibieron atención de los medios y no alcanzaron a impactar al público consumidor por la poca estrategia publicitaria que le dieron.

Sin embargo, en el texto no dejaron claro si la empresa cerrará definitivamente su división de salud digital.

Aquí te dejamos el video con el que intentaron impactar al público en redes sociales:

Fuente: Vanguardia