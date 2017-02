Familia hace aterrador hallazgo en su baño

Una familia estadounidense se ha encontrado con una serpiente cascabel adulta saliendo del inodoro de su casa, pero esta era solo una de las 24 serpientes venenosas que habitaban en la vivienda.

El descubrimiento tuvo lugar en el condado de Jones (Texas, Estados Unidos), en el hogar de los McFadden. Los miembros de la familia mataron al reptil que encontraron el interior de la casa y llamaron a una empresa especializada en remover ofidios.

“Esta fue la primera serpiente que la familia ha visto en su propiedad en varios años. Cuando llegamos, notamos algunas áreas problemáticas. La intuición nos llevó directamente a un sótano antitormentas, donde encontramos 13 serpientes cascabel adultas. Después de una exhaustiva revisión del perímetro encontramos otras 10 serpientes debajo de la casa. La familia no tenía ni idea”, describe la empresa en su cuenta de Facebook.

La mayoría de las serpientes encontradas, de la especie cascabel diamantina del oeste y una de las más peligrosas de EE.UU., medía alrededor de 1,50 metros de largo. “¿Cómo es esto posible? El hecho de que no los veas no significa que no estén allí”, advirtió la empresa, explicando que la serpiente que llegó hasta el baño, lo hizo a través de una abertura en las tuberías de la vivienda.

RT Noticias