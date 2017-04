Crear una startup no es una tarea sencilla. No lo es porque, por lo general, no es fácil encontrar financiación, no solemos contar con todo el tiempo que necesitamos y formar un buen equipo siempre es más complicado de lo que habíamos pensado en un principio.

Por eso, seguramente, durante los primeros meses de creación de tu empresa estés solo ante la tempestad.

Una de las primeras cosas que debemos hacer es ponerle nombre al proyecto y, a continuación, buscar un logo para nuestra compañía.

Sin embargo, es muy probable que no tengas suficiente presupuesto para pagarle a un diseñador gráfico y no cuentes con un programa de edición decente para ello.

Por eso, si quieres salir del paso, te mostramos una serie de extensiones para Chrome que te ayudarán a crear tu logo de forma rápida y sencilla.

7. Logo Maker

Si lo que quieres es una herramienta básica para crear tu logo, te recomendamos Logo Maker. Sólo tendrás que escribir el nombre de tu empresa, tu slogan, elegir el tipo de letra/color y escoger un icono. Puedes probar varias alternativas hasta que quede como te gustaría y, un vez decidido, pulsa en “Create my logo”. A continuación, recibirás el archivo en PNG y GIF.

6. Text Logo Maker

Otra forma fácil y rápida de crear tu logo es a través de Text Logo Maker. Como su propio nombre indica, esta extensión crea un logo a través de un texto.

A pesar de que no puedas añadir una imagen al mismo, sí te permite ponerle sombras, modificar el color y el tamaño. Una vez te hayas decidido, pulsa en Make Logo y dale a Downland (PNG) o Save to Drive (Google Drive).

5. Textcraft

Si lo que quieres es llamar la atención de tus clientes, deberías echar un vistazo a Textcraft. Esta extensión permite usar algunas de las tipografías más famosas del mundo, como la de Minecraft, Pokémon o Gran Theft Auto. Una vez escojas la que más te guste, sólo tendrás que ajustar el tamaño, sombra o cualquier otro efecto que quieras añadir.

Además, todas las modificaciones que vayas creando se irán añadiendo automáticamente para que puedas previsualizarlas antes de descargar tu creación. Cuando hayas terminado, dale a Download y recibirás tu logo en formato PNG.

4. Logaster

Con Logaster podrás diseñar un logo con un acabado bastante original. Después de insertar el nombre de tu compañía (y si quieres también un slogan), tendrás que escoger el sector al que se dedica tu empresa (motor, auto, deportes).

A continuación, la plataforma te ofrecerá los conceptos que más se ajusten a tu negocio. Si quieres editarlo, ya sea porque quieres cambiar el color o añadir una imagen, podrás hacerlo en un par de clicks.

Si lo deseas, puedes pagar por un “brandkit” que incluye tarjetas de visita y multitud de formatos para utilizar tu logo en distintas ocasiones. Si no es así, te advertimos que las imágenes que te descargues incorporarán marca de agua.

3. LogoGarden (web)

Logo Garden es una web que nos permitirá crear nuestro logo en pocos pasos. Además, nos ofrecerá una serie de imágenes para añadir a nuestra creación.

Todos los elementos que escojas se podrán editar, redimensionar y darles el formato que desees. Cuando lo tengas todo, pulsa en Save & Download your logo…¡Et voilà!

Lo único negativo de esta herramienta es que tendrás que pagar por cada una de las imágenes que te descargues.

2. Designapp Graphic Design

Otra extensión de Chrome que nos permitirá crear logos de forma fácil y rápida es Designapp Graphic Design. Puedes empezar de cero o añadir alguna de las imágenes que te proponen. Al igual que con las otras herramientas, podrás elegir al opacidad, colores, tamaño, y otras múltiples opciones. Para descargar tu creación, sólo tendrás que dar a More (el icono de tres puntos situado en la parte superior derecha) y pulsar en Save & Download.

1. YouiDraw Logo Creator

YouiDraw Logo Creator te permitirá empezar de cero o elegir alguno de los elementos que tiene dentro del programa. Además de las opciones de las demás, te permitirá trabajar con más de un logo a la vez, lo que será especialmente útil si no te decides o si quieres presentar varias opciones.

Después, pulsa en Export y descarga tu logo en PNG o JPEG. Eso sí, te advertimos que si necesitas otros formatos o quieres quitar la marca de agua, tendrás que adherirte a uno de sus planes.

