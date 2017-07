Explota Samsung Galaxy J7 en las manos de un niño

Samsung se está preparando para lanzar la versión renovada del polémico Galaxy Note 7 y el nuevo Galaxy Note 8, pero parece que las malas noticias siguen acechando a la compañía. De acuerdo con unos informes recientes, parece que ha habido un nuevo caso de móvil Samsung que ha explotado, y esta vez ha sido en Paquistán. Al parecer, un modelo Samsung GalaxyJ7 (2016) ha explotado en las manos de un niño de cuatro mientras estaba jugando. Lo anterior lo publicó el diario Cadena Noticias.

La tía del niño afectado, Naureen Ahsan, ha dicho que el pequeño jugaba en el teléfono junto a su hija cuando este explotó en sus manos. Por suerte, nadie ha resultado herido ya que la mujer tuvo tiempo de reaccionar, cogió el teléfono y lo lanzó al suelo antes de que pudiera herir a los niños. Pero sobra decir que fue una experiencia que aterrorizó a ambos pequeños, que tan solo estaban jugando con el dispositivo.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer, es posible que el teléfono explotara por sobrecalentamiento o por el lag que generaban los juegos. Tampoco han podido compartir la imagen con la página de Samsung. La mujer finalmente añadió que el mejor consejo podía era que niños tan pequeños no deberían jugar con teléfonos móviles; o al menos con los de Samsung.

Lo más preocupante de este asunto es que es el segundo incidente que ocurre con un Samsung Galaxy J7. En noviembre del año pasado ya explotó una unidad del dispositivo, curiosamente cuando otro niño pequeño estaba usando el teléfono para jugar a juegos en el mismo. En este caso, el niño logró lanzar el teléfono antes de que empezara a echar humano, y se evitaron heridas mayores.

Como siempre, Samsung no ha ofrecido ninguna declaración al respecto y lo más probable es que no digan mucho más, salvo que están investigando el asunto.