Estudio: millones de virus caen del cielo cada día

Una grande cantidad de virus circulan alrededor de la atmósfera de la Tierra y caen a la superficie a diario. Los virus pueden recorrer miles de kilómetros antes de ser depositados nuevamente en la superficie terrestre, según el primer estudio llevado a cabo acerca de este fenómeno.

Se trata de virus que son arrastrados desde la superficie de la Tierra hacia la troposfera libre, más allá de los sistemas meteorológicos de la Tierra, pero debajo de la estratosfera, donde vuelan los aviones a reacción.

“Todos los días se depositan más de 800 millones de virus por metro cuadrado sobre la capa límite planetaria, es decir, 25 virus para cada persona en Canadá”, señaló el virólogo de la Universidad de Columbia Británica Curtis Suttle, uno de los principales autores de un artículo publicado la semana pasada en el Microbial Ecology Journal que describe los hallazgos.

La nota afirma que las bacterias y los virus generalmente se depositan de regreso a la Tierra a través de eventos de lluvia e intrusiones de polvo sahariano. “Sin embargo, la lluvia fue menos eficiente eliminando virus de la atmósfera”, dijo la ecóloga microbiana y autora Isabel Reche de la Universidad de Granada.

La investigación también apunta a que la mayoría de los virus llevaban firmas que indicaban que habían sido arrastrados al aire por el rocío de mar. Los virus tienden a engancharse a las partículas orgánicas más pequeñas y ligeras suspendidas en el aire y el gas, lo que significa que pueden permanecer en la atmósfera por más tiempo.

