Estudia Facebook versión sin anuncios

Facebook analiza, con base en una investigación de mercado hecha en las últimas semanas, si una versión sin publicidad pagada por suscripciones incentivaría a más personas a unirse a la red social, de acuerdo con personas con conocimiento del tema. Lo anterior lo publicó el diario El Financiero.

La compañía ya había estudiado esta opción antes, pero ahora la idea cobra un mayor impulso interno debido al reciente escándalo de datos privados de la red social, explicaron las personas.

PODRÍA PLAN NO PROSPERAR

Los planes aún no son concretos y podrían no prosperar, de acuerdo con las fuentes que pidieron no ser identificadas dado que las conversaciones no son públicas.

La red social declinó comentar sobre la posibilidad de un servicio sin publicidad basado en suscripciones.

Mark Zuckerberg, máximo ejecutivo de la empresa, y Sheryl Sandberg, directora de operaciones, invirtieron gran parte de la teleconferencia sobre los resultados del primer trimestre del año promoviendo los beneficios de la red financiada por publicidad que, según mencionaron, permite que Facebook llegue a la mayor cantidad de personas de todos los niveles de ingresos.

BUSCAN FORMAS DE MONETIZACIÓN

Pero ésta no es la única forma de dirigir un negocio como Facebook.

“Sin duda pensamos en muchas otras formas de monetización, incluidas las suscripciones, y siempre seguiremos evaluando todo”, dijo Sandberg en esa ocasión.

Durante su testimonio ante el Congreso el mes pasado, Zuckerberg también dejó la puerta abierta a una opción de suscripciones. “Siempre habrá una versión de Facebook gratuita”, resaltó.