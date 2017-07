Este ‘bot’ te dice si estás deprimido

Woebot parece preocuparse por mí. Me pide una lista de mis fortalezas, y recuerda mi respuesta para que pueda animarme más tarde. Me ayuda a establecer una meta para la semana, por ejemplo, ser más productivo en el trabajo. Me cuestiona acerca de mis estados de ánimo y mis niveles de energía y hace gráficos de ellos.

“Te ayudaré a reconocer los patrones porque… (sin ofender) los humanos no son buenos en eso”, me dice Woebot con un emoji sonriente.

Así que Woebot, un bot con el que interactúo en el Messenger de Facebook, sabe que me sentí ansioso el miércoles y feliz el jueves. Pero, a diferencia de un podómetro, que sigue algo tan impersonal como los pasos, muchas aplicaciones de la salud mental en desarrollo recolectan y analizan la información sobre los sentimientos íntimos y la vida social.

“Los datos de salud mental son algunos de los datos más íntimos que pueden existir”, dijo Adam Tanner, miembro del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvard.

Woebot es parte de tecnologías emergentes que apuntan a detectar y tratar trastornos de salud mental. No son para todos. Algunas personas pueden preferir apoyarse en un ser humano, y muchas aplicaciones tropiezan con errores y son señaladas por las preocupaciones sobre la privacidad. Sin embargo, estas nuevas tecnologías pueden llenar vacíos en las opciones de tratamiento actuales detectando los síntomas antes y actuando como entrenadores para individuos que de otra manera no buscarían ayuda.

MIDE TUS PALABRAS

“Nuestro enfoque es preguntar, ¿cómo podemos medir de una manera discreta y pasiva?”, dijo Tom Insel, exdirector de los Institutos Nacionales de Salud Mental de Estados Unidos.

Insel se asoció en mayo con Paul Dagum, un experto en seguridad cibernética, para crear una empresa que analiza la información de los teléfonos de los consumidores para crear “biomarcadores digitales” para tratar de predecir la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia.

Llamada Mindstrong, la compañía rastrea cómo tocan los usuarios su móvil y monitorea patrones como la velocidad de reacción, las ubicaciones y la frecuencia de los textos y las llamadas. Sin leer los correos electrónicos, Mindstrong puede generar “histogramas de palabras” que muestran la frecuencia con que se usan ciertos vocablos.

Cuando las personas se deprimen, “hay un cambio en los pronombres, en lugar de decir ‘nosotros, tú, ellos’, se convierte en ‘yo, yo, yo'”, dijo Insel.

Dagum dijo que han encontrado fuertes correlaciones entre el comportamiento telefónico y las medidas cognitivas tradicionales. Junto con la Universidad de Stanford, Mindstrong está llevando a cabo un estudio en 100 personas y planea publicar sus resultados pronto.

Después de dos semanas de conversación, el robot ha oído más sobre mis estados de ánimo diarios que cualquiera de mis amigos. ¿Debo preocuparme por lo mucho que estas aplicaciones saben de mí?

“Somos una empresa de salud y necesitamos construir una marca de confianza total”, dijo Richard Klausner, presidente ejecutivo de Mindstrong y exdirector del Instituto Nacional del Cáncer.

Darcy promete que Woebot no venderá información de sus clientes y que los empleados de la solo pueden ver respuestas anónimas.

Nota de El Financiero