Este “agradecido” hombre bebió el agua con la que lavó los pies de un diputado

El diputado indio Nishikant Dubey ha sido duramente criticado tras compartir un video en donde se muestra a un residente beber el agua con el que le ha lavado los pies, a manera de agradecimiento.

Pawan Shah no sólo le limpió los pies al político del Partido Popular Indio, sino que disfrutó de su “exquisita” bebida, aunque el acto, según informa The Times of India, lo realizó para bendecirlo por la construcción de un puente que conecta dos pueblos de su distrito electoral.

Las imágenes producidas el pasado 16 de septiembre se viralizaron a tal grado que el portavoz del Congreso Nacional Indio, Randeep Surjewala, cuestionó la actitud arrogante del diputado por “otorgarse un estatus de dios ante el otro”.

Fuente: SDP Noticias