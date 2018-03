Especialistas explican cuántos huevos se pueden consumir a la semana

Los huevos, en especial los de gallina que son los más consumidos, son un alimento rico con un gran número de nutrientes esenciales y una imporante fuente de proteína y vitaminas A, D y B12, y todo esto en un alimento en general muy barato. Todo esto unido al eneorme auge en los últimos años de las dietas hiperprotéicas ha hecho que su consumo se haya disparado, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente es bueno comer huevos todos los días y si su consumo en exceso podría resultar incluso peligroso para la salud.

Como suponemos que ya sabes, los huevos contienen mucha grasa, un aspecto que suele estar directamente relacionado con los niveles de colesterol en sangre, otro dato más para poner en duda si es recomendable el consumo diario de huevos.

Según los médicos aquellas personas que no tengan ningún problema serio de salud pueden comer hasta siete huevos a la semana sin miedo, esto supone un huevo diario al día. De hecho un estudio elaborado en 1999 por la Universidad de Harvard cuyos datos recogió hace unos años la BBC, analizó a 115 mil consumidores durante una década concluyendo que comer un huevo diario no incidiría en el aumento del colesterol en la sangre.

Ojo, como todo los datos tienen sus matices, ya que puedes ingerir un huevo al día pero depende del modo en que éste sea cocinado. Es decir, lo verdaderamente importante es el modo en que se consume el huevo.

Y es que no es lo mismo comer un huevo en tortilla que frito; de hecho la forma más saludable de comer huevos es escalfados o pochados, algo que confirman la gran mayoría de especialistas en nutrición. Para escalfar un huevo hay que cocinarlo sin cáscara, y sumergirlo en agua muy caliente pero no hirviendo durante no más de cuatro minutos.

Entre todas las formas de comer huevos la menos recomendable es comerlo frito o en tortilla, ya que además de las grasas propias del huevo se le añaden grasas del aceite -algo que puede compensarse si se utiliza un buen aceite de oliva-. Pese a todos en estos casos lo recomendable es echar la menor cantidad de grasa posible.

¿Qué ocurre con aquellos que ya tienen el colesterol alto? ¿Es peligroso para ellos comer huevos cada día? Según la a dietista Margaret Brown: “Para aquellos que ya tengan altos niveles de colesterol en la sangre lo mejor es limitar el consumo de huevos entre dos a tres por semana”.

