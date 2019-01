Épico: Homero Simpson envía su propio meme escondiéndose en los arbustos

Los Simpson siempre está tratando de ir un paso más allá de lo que ya hemos visto y la verdad es que prácticamente nunca falla en la tarea aunque unas veces sale mucho mejor que otras. Este es uno de esos aciertos para la serie que todo el mundo recordará.

En un corto video que fue publicado en Twitter, se ve a Lisa disfrutando de un concierto privado cuando su celular recibe un mensaje de Homero.

“Lisa no puedo encontrar mi teléfono”, dice el exasperado padre, a lo que ella responde: “Estás enviando un mensaje de texto”. Entonces llega el momento épico, Homero se avergüenza y para demostrarlo envía el gif en donde él se esconde sumergiéndose en unos arbustos.

“Incluso Homero usa este GIF“, se lee en el texto que acompaña en video en la cuenta oficial de Twitter de la serie animada.

Even Homer uses that GIF. #TheSimpsons pic.twitter.com/Gw7V6mbxID

— The Simpsons (@TheSimpsons) January 14, 2019