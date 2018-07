Encuentran otra ‘gemela’ perdida de Donald Trump

Seguro en alguna ocasión has escuchado la teoría que dice que cada persona tiene 7 gemelos repartidos por el mundo.

Aunque en ocasiones podemos tener rasgos similares con alguien más, no somos totalmente iguales a otra persona, al menos claro de tener un gemelo idéntico.

Hace unos meses te comentamos que en España una mujer se volvió viral por el inmenso parecido físico que tiene con Donald Trump.

Sin embargo, a diferencia del magnate, no proviene de una familia adinerada, todo lo contrario, ella se gana la vida en el campo como agricultora.

Bueno pues aunque no lo creas volvió a suceder, apareció otra gemela de Trump, esta vez no en un campo, sino en un camión en la ciudad rusa de de Rostov on Don.

La fotografía se viralizó en las redes rusas tan sólo unas horas antes de que el presidente estadounidense y Vladimir Putin se encontraran en Finlandia.

Lo más gracioso de la instantánea es que la mujer tiene exactamente la misma expresión facial que el mandatario.

Excélsior